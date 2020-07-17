ТОП-4 лучших программ-шпионов и что вам нужно о них знать

Шпионские программы точно не были разработаны с каким-либо злым умыслом, о чем многие наверняка задумывались. Цель программ для шпионажа – контроль и наблюдение за детьми и своими близкими. В интернете не меньше опасностей, чем на улице, поэтому желание родителей обеспечить своим детям дополнительную безопасность вполне естественно. Такое программное обеспечение – это, прежде всего, родительский контроль и забота.

Однако такие ПО можно использовать и в бизнесе по общему соглашению руководителя и сотрудников, дабы предотвратить возможную утечку информации или повысить производительность труда в коллективе. Увы, недоброжелательные родственники или знакомые также могут шпионить за вами, пытаясь узнать конфиденциальную информацию, если им удалось установить приложение на ваше устройство. Поэтому вам будет интересно узнать подробнее о таких программах, как мобильный шпион, и о том, как же они работают. Возможно, вас заинтересует функция родительского контроля или программное обеспечение для мониторинга корпоративных устройств.

На этом сайте вы узнаете о важных особенностях таких инструментов для слежки, законности их использования, а также проблемах, которые могут возникнуть при использовании. После обзора вас ждет список лучших программ-шпионов, который поможет вам сделать правильный выбор.

Программы шпионы и проблемы, которые могут возникнуть при их использовании

Как и любое другое программное обеспечение, шпионское ПО не застраховано от технических проблем. Некоторые проблемы встречаются чаще, чем другие, поэтому мы рассмотрим основные из них.

Наиболее часто встречающиеся проблемы:

Проблемы с установкой или настройкой приложения: помимо обеспечения совместимости оборудования, важно убедиться, что на устройстве установлена совместимая операционная система. Кроме того, необходимо внимательно следовать инструкциям по установке и настройке.

Проблемы с воспроизведением записей и/или видео: в большинстве случаев пользователи, которые не могут воспроизвести записи и/или видео с устройства, не имеют драйверов, подходящих для воспроизведения этих файлов на своем компьютере. Использование проигрывателя VLC или отдельная установка аудио/видео драйверов поможет решить эту проблему.

Невозможность доступа к отчетам: когда отчеты перестают поступать на панель управления, это можно объяснить тем, что целевой телефон может быть выключен.

Потеря доступа к сайту программного обеспечения для мониторинга: службы могут быть приостановлены на время обслуживания или обновления. Обычно нет причин для беспокойства и достаточно повторить действие чуть позже.

Какие параметры следует учитывать перед покупкой

В дополнение к тому, что выбор приложения должен учитывать желаемые функции и цель мониторинга (родительский контроль, контроль сотрудников и т.д.), важно учесть методы использования такого инструмента для шпионажа. О том, как придерживаться правовых рамок использования таких приложений, см. в следующей главе.

После того, как вы выберете из списка приложений то, которые наиболее вам подходит, стоит обратить внимание на некоторые важные критерии:

Надежность: гарантирует ли сайт приложения законность его установки и использования? Обязательно проверяйте этот момент, так как очень важно выбрать надежное и прозрачное приложение, которое будет иметь законные методы слежения за человеком.

Поддержка: в случае возникновения проблем важно иметь доступ к службе поддержки. Это позволит не только убедиться, что ваша программа шпион работает правильно, но и оперативно получить ответы на возникшие вопросы. Отдавайте предпочтение приложению, которое предлагает наиболее быструю и надежную службу поддержки.

Обновления: программа обновляется регулярно? Убедитесь, что ваш инструмент все еще находится в разработке, чтобы отслеживать обновления для вашей мобильной операционной системы. Устаревшая версия приложения не будет приносить никакого результата.

Вопросы и ответы Что такое мобильный шпион? Это приложение для смартфонов, которое позволяет отслеживать текстовые сообщения, звонки, текущее местоположение GPS, Telegram, WhatsApp и многое другое. Оно собирает информацию с целевого устройства и отправляет ее на вашу панель управления (ваша учетная запись, которая будет создана после покупки подписки), доступ к которой вы можете получить из любого браузера. Для чего его можно использовать? Абсолютно для любых целей. В основном следят за мужем или своей женой. Вопрос измены всегда актуален. Второе место - это родители, которые понимают насколько важно контролировать онлайн жизнь своего ребенка. Это легально? Эти приложения были разработаны для того, чтобы в первую очередь помочь родителям сохранить безопасность своих детей, ну и во-вторых сохранить свой брак и быть уверенным что ваша вторая половина вам верна. Их использование абсолютно законно. Есть только моральный вопрос. Тут уже каждому самому решать. Можно ли я установить шпион на телефон удаленно? В основном да. Если ваше целевое устройство iPhone или Ipad: то можно установить удаленно, если вы выберете mSpy без джейлбрейка с использованием учетных данных iCloud целевого устройства. Убедитесь, что он регулярно создает резервные копии (каждые 24 часа). Тем не менее, доступ может потребоваться, если резервное копирование iCloud не активировано на устройстве. Если ваше целевое устройство работает на базе ОС Android: при установке обязательно требуется физический доступ.

Программы шпионы и законность

Шпионские программы являются довольно рискованными в использовании, так как можно легко забыть о правовых рамках. Следить за чьим-то телефоном – не детские развлечения, однако в современном мире такие приложения совершенно законны. К ответственности вас может привести лишь неправильное их использование. Поэтому стоит выделить вполне приемлемые ситуации, которые позволяют использовать инструменты для мониторинга:

Родительский контроль и защита детей: если устройство, которое находится в пользовании у вашего несовершеннолетнего ребенка, принадлежит вам и подписка на оператора мобильной связи оформлена на ваше имя, то установить мониторинг в этом случае – вполне законное действие. Однако, если ваш ребенок совершеннолетний, то его нужно поставить в известность об установке наблюдения и получить разрешение.

Повышение производительности и защита от утечки информации: если вы являетесь руководителем компании и хотите контролировать устройства, которыми пользуются ваши сотрудники, то установление приложений мониторинга также является законным. При этом CNIL и ваши сотрудники должны быть осведомлены о таких нововведениях, и подтвердить свое согласие в письменной форме.

Никакие другие случаи не являются законными, в особенности, если вы решили проверить супруга/супругу на верность или понаблюдать за кем-то из знакомых без их ведома.

Читатели новостей и статей, выпущенных в последние несколько лет, в комментариях подчеркнули все более доступные варианты использования шпионских инструментов и программного обеспечения, которые, в частности, могут быть установлены на мобильных телефонах. Национальное агентство по безопасности информационных систем в Европе (ANSSI) напоминает, что конфиденциальность и секретность электронных сообщений защищены законом. Их нарушение, продажа общественности и использование подслушивающих устройств являются незаконными и подлежат судебному разбирательству. Уголовный кодекс предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком на один год и штрафа в размере 45 000 евро за посягательство на неприкосновенность частной жизни других лиц. В Европе также существует система наказаний, где штрафы за такое правонарушение превышает 3 млн рублей.

Уголовный кодекс предусматривает наказание за мошенническое проникновение в компьютерную систему двумя годами тюремного заключения и штрафом в размере 30 000 евро, что в Европе составляет более 2 млн рублей. Кроме того, за незаконный импорт, хранение, использование, передачу или предоставление в распоряжение компьютерной программы, предназначенной для совершения такого преступления, также предусмотрена уголовная ответственность. Это нарушение касается программного обеспечения, предназначенного для изменения компьютерных систем без ведома пользователя с целью сбора персональных данных.

Но в России и всех странах СНГ такие законы НЕ прописаны. Использовать эти приложения абсолютно безопасно, даже с юридической точки зрения.

Программа шпион на телефон: 4 лучших приложения

топ-1 mSpy

mSpy – действительно лучшее шпионское приложение на русском языке. Оно совместимо с большим количеством устройств и включает множество функций, необходимых для мониторинга устройства. Кроме того, 95% пользователей, которые пользуются данным приложением, остаются довольны функционалом и получаемыми результатами. Когда вы не знаете, какое приложение лучше выбрать, и у вас нет конкретной цели, то mSpy (мСпай) вам идеально подойдет.

Функции

mSpy – это программное обеспечение для мониторинга с множеством функций, работающих в скрытом режиме, что не вызывает подозрений. Подписавшись на приложение, чтобы следить за чьим-то телефоном, вы сможете использовать следующие его функции:

Кейлоггер – проводит архивацию всех действий, совершенных на клавиатуре, включая введение паролей и имен пользователей, что позволяет сохранять информацию в полном объеме.

Мониторинг мессенджеров и социальных сетей – обеспечивает доступ к личным сообщениям, публикациям и всему, что связано с социальными сетями и мессенджерами.

История и активность в интернете – вы можете проверять активность пользователя в интернете и блокировать доступ к нежелательным сайтам.

Геолокация – отслеживание местоположения устройства в режиме реального времени и получение уведомлений, когда устройство входит или выходит из определенных вами областей на карте.

Тарифы

mSpy предлагает различные варианты подписок, что позволяет выбрать подходящий по потребностям и бюджету вариант.

Базовый тариф:

Подписка позволяет использовать основные функции приложения.

1 месяц – 2170 руб

3 месяца – 4250 руб

12 месяцев – 7140 руб

Премиальный тариф:

Подписка позволяет использовать основные и расширенные функции приложения.

1 месяц – 4813 руб

3 месяца – 8100 руб

12 месяцев – 13640 руб

Семейный тариф:

Подписка предлагает 5 лицензионных версий с расширенными функциями для всей семьи.

6 месяцев – 41070 руб

12 месяцев – 54545 руб

топ-2 FlexiSPY

FlexiSPY – это программа для слежки за телефоном, которая предлагает множество функций. Она совместима не только с мобильными устройствами, но и с большинством устройств на рынке. У пользователя есть возможность установить наблюдение на ноутбуке или компьютере, будь то система Windows или MacOS. Кроме того, FlexiSPY владеет интернет-магазином, в котором вы найдете множество различных устройств наблюдения.

Функции

Оформив подписку на FlexiSPY, вы сможете использовать следующие функции:

Facebook, Instagram и другие социальные сети – позволяет отслеживать не только SMS-сообщения, но и сообщения, отправленные в социальных сетях.

Геолокация – отслеживайте местоположение устройства в режиме реального времени, чтобы всегда быть в курсе того, где находятся ваши близкие люди. Также есть возможность определить желаемые области на карте. Так вы будете знать, когда, к примеру, ваш ребенок выходит из школы.

Тарифы

FlexiSPY предлагает различные варианты подписок, поэтому вы можете выбрать наиболее подходящий вариант для ваших целей и бюджета.

Подписка Lite для Android и iOS:

1 месяц – 2115 руб

Подписка Premium для Android и iOS:

1 месяц – 4800 руб

3 месяца – 6990 руб

12 месяцев – 10520 руб

Подписка Extreme:

3 месяца – 14050 руб

12 месяцев – 24640 руб

Подписка для iPad и персональных компьютеров:

1 месяц – 4800 руб

3 месяца – 6990 руб

12 месяцев – 10520 руб

топ-3 Cocospy

Cocospy – программа для мониторинга с множеством других функций. Это, вероятно, одно из самых расширенных приложений, что отражается ценой на его тарифы. Однако, если вам требуется мощное программное обеспечение для полного мониторинга, то Cocospy – хороший выбор.

Функции

Установив Cocospy, вы сможете использовать следующие функции:

Перехват вызовов в реальном времени – приложение предоставляет вам полный контроль над отслеживаемым устройством, даже отправляя вам уведомления, когда пользователь совершает вызов, чтобы вы могли прослушать его.

Facebook, Instagram, Snapchat, Tinder, Hangouts и другие мессенджеры и социальные сети – возможность следить за пятнадцатью приложениями.

Тарифы

Cocospy предлагает различные тарифы, учитывающие разные потребности и разный бюджет.

Тариф Basic:

1 месяц – 2830 руб

3 месяца – 4250 руб

12 месяцев – 7080 руб

Тариф Premium:

1 месяц – 3540 руб

3 месяца – 4960 руб

12 месяцев – 8500 руб

Тариф Family:

1 месяц – 4960 руб

3 месяца – 7080 руб

12 месяцев – 14170 руб

топ-4 iKeyMonitor

iKeyMonitor – одно из немногих частично бесплатных приложений для мониторинга, которое позволяет сразу протестировать все его функции. Однако объем информации, которую вы сможете бесплатно получать, очень ограничен. Для более эффективного мониторинга все же стоит приобрести платную версию, цены на которую можно назвать бюджетными.

Функции

Установив iKeyMonitor, вы сможете использовать следующие функции:

Ограничение по времени – позволяет ограничить время, которое дети проводят в своих телефонах. Достаточно установить дни и часы, в течение которых все приложения на устройстве будут блокироваться. Функция крайне полезна для ваших детей, так как они смогут посвятить себя другим школьным или домашним делам, не отвлекаясь на телефоны.

Мониторинг вызовов – функция позволит вам получить всю необходимую информацию о входящих и исходящих звонках, а функция записи позволит вам точно знать, с кем и о чем говорят ваши дети.

Тарифы

iKeyMonitor включает различные виды подписок, благодаря чему каждый пользователь может выбрать наиболее подходящий по потребностям и бюджету вариант. Обратите внимание на то, что бесплатная версия приложения требует просмотра рекламных роликов при использовании.